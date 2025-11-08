La pontevedresa Adelina Sanmartín cumple 101 años con ocho hijos, 25 nietos y siete bisnietos

Adelina Sanmartín Blanco ha vivido este sábado su fiesta de 101 aniversario. Esta pontevedresa que vive en os Fontáns, en Xeve, tiene 8 hijos, 25 nietos y siete bisnietos.

Presenta un buen estado de salud y ánimo en general y recibió en su domicilio la visita del alcalde, Miguel Fernández Lores, que agasajó a la centenaria con un ramo de rosas.