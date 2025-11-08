La pontevedresa Adelina Sanmartín cumple 101 años con ocho hijos, 25 nietos y siete bisnietos
Vive en Os Fontán, en Xeve, y recibió la visita del alcalde
R. P.
Pontevedra
Adelina Sanmartín Blanco ha vivido este sábado su fiesta de 101 aniversario. Esta pontevedresa que vive en os Fontáns, en Xeve, tiene 8 hijos, 25 nietos y siete bisnietos.
Presenta un buen estado de salud y ánimo en general y recibió en su domicilio la visita del alcalde, Miguel Fernández Lores, que agasajó a la centenaria con un ramo de rosas.
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta
- Huelga hoy en el sector de la construcción
- Ence plantea 39 prejubilaciones y bajas incentivadas en su planta de Pontevedra
- Nueva fuga con conducción temeraria en Poio
- La vivienda en Sanxenxo casi duplica a la ciudad y es diez veces más cara que en Campo Lameiro
- La pleamar invade la PO-11 y «atasca» todavía más la continuidad de su paseo
- Se investiga al dueño de un establecimiento de Caldas por venta de drogas