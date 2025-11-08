Pontevedra revoluciona el sabor gourmet

Un centenar de puestos se dan cita como cada año en el recinto ferial de Pontevedra para celebrar la fiesta de la alimentación gourmet con productos gallegos: Etiqueta Negra.

Muchos de estos puestos mantienen una línea tradicional, optando por ofrecer una retahíla de los productos más habituales que se pueden encontrar en las despensas de Galicia.

El recinto ferial de Pontevedra acoge un centenar de puestos que ofrecen una amplio abanico de productos gourmet. | Rafa Vázquez

Otros, sin embargo, buscan hacerse un hueco en la gastronomía gallega ofertando una elaboración distinta e innovadora que busca provocar nuevas sensaciones y explorar sabores desconocidos.

Es el caso de A Factoría do Lume, la primera empresa especializada en salsas picantes de Galicia. Con origen en Narón, empezaron hace seis años con el objetivo de «promover la cultura del picante».

Después de trabajar fuera durante años y ver la popularidad que tenía en otros países, vieron «un nicho, porque, más allá del pimiento de Padrón, no hay mucha oferta en Galicia».

Botafume, Fume, Arre demo y Morte son las primeras cuatro salsas con las que empezaron. Van de menos a más y llevan chipotle, jalapeño, pimiento fantasma y carolina reaper, respectivamente.

Experiencia picante al límite

«Notamos que cada año crece más, tiene un componente experiencial, a los humanos nos gusta ver hasta dónde somos capaces de llegar», explica Joaquín Pérez, uno de los responsables de la marca.

Ahora, están sacando ediciones limitadas con productores de la zona. Algunas son una salsa cítrica con jalapeño y tomatillo de Os Biosbardos o una salsa de habaneros de Vilagarcía con arándanos de Lalín.

A Factoría do Lume apuesta por el picante. / Rafa Vázquez

En el otro extremo aparece el dulce de la mano de Doziños de Padrón. Su producto clásico es el caramelo de pimiento de Padrón, que «unos pican y otros no», asegura la propietaria, Noa Vázquez.

«Jugamos con la incertidumbre, ese misterio le interesa a la gente», cuenta. Tras tres años de experiencia, lanzan en Etiqueta Negra un nuevo caramelo, esta vez de queimada.

Juntos ofrecen un pack «para días de morriña», que tiene «mucho éxito entre los turistas y la gente que vive fuera».

«El que pica les suele llamar realmente la atención, porque sabe realmente a pimiento», garantiza la productora.

Siguiendo con el dulce, Pura Vila, originaria del concello de Cenlle, de la comarca de O Ribeiro, en Ourense, apuesta por productos artesanos.

Turrones, galletas o bombones son algunos de los postres que presentan desde su obrador desde el año pasado. «Nos estrenamos en la pasada edición de Etiqueta Negra».

El mercado del turrón está «bastante masificado», con cientos de marcas que explotan su producto cuando se acercan esas fechas tan señaladas. Sin embargo, el guiño de ser un producto hecho en Galicia «siempre ayuda un montón», expresan Elena Pérez y Agustín Suárez, primos a cargo de este nuevo negocio familiar.

Una de las bebidas de moda

El café siempre ha sido el producto por excelencia a la hora de despertar y ganar energía de cara al resto del día. La polémica popularización de las bebidas energéticas también se ha hecho notar.

Desde una perspectiva más sana aparecen los tés e infusiones. Tetereta, una empresa vilagarciana «con doscientas variedades de tés e infusiones de diferentes orígenes», explica Laura Rodríguez, sumiller de té internacional.

Para el certamen gourmet pontevedrés, exponen algunas ediciones especiales como el chai de calabaza, que «siempre es el más vendido cuando llega el otoño», que junta varias especias con el té ahumado que «le transporta a la gente al rural y le da ese carácter gallego», garantiza.

Tetereta presenta más de doscientas variedades de tés e infusiones. / Rafa Vázquez

Para los principiantes y toda la familia, recomiendan una infusión de canela, almendra y manzana.

Destaca que, a diferencia del café, esta bebida milenaria «te activa y te despierta, pero no te pone nervioso».