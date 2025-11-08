Pontevedra, ejemplo de ciudad en Huelva

La teniente de alcalde Eva Vilaverde participó ayer en el evento «Huelva Espacios Urbanos: el urbanismo social», celebrado en Huelva. En su intervención destacó la experiencia de Pontevedra como modelo de transformación urbana. Vilaverde comentó cómo la estrategia de recuperación del espacio público y la gestión de la movilidad son herramientas clave para lograr un urbanismo social, revirtiendo la prioridad del coche.