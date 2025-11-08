Poio ofrece un curso da ESO para adultos
O Concello de Poio abriu o prazo de inscrición para un novo programa formativo que axudará ás persoas adultas a preparar as probas para obter o Graduado en ESO ou as Competencias Clave. O curso, totalmente gratuíto, busca ofrecer ferramentas reais para mellorar a empregabilidade e o desenvolvemento persoal das persoas participantes.
