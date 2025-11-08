Pequeños gestos, ayudas gigantes

Como cada año, los supermercados de Pontevedra se tiñeron de azul con esos petos tan característicos. Durante la jornada de ayer y todo el día de hoy, se lleva a cabo una nueva edición de la gran recogida de la Fundación Provincial Banco de Alimentos.

Con el chef estrella Michelin Pepe Solla como padrino, la campaña busca seguir aumentando sus cifras de recogida año tras año para poder ayudar cada vez a más personas necesitadas.

Por ello, decenas de voluntarios han propiciado jornadas ininterrumpidas de recolecta de alimentos de primera necesidad.

A pesar de la complicada situación económica que protagoniza a muchos hogares en los tiempos que corren, «la gente, en la medida de lo que puede, es muy proactiva», explican Miguel Fernández y Marcos Pérez, guardias civiles que forman parte del voluntariado en Poio.

«Nos gusta ayudar a la gente», exclaman, aseguran que, tras su primera experiencia como voluntarios, «nos encantaría repetir en el futuro».

La Guardia Civil, presente en el voluntariado. | Gustavo Santos

«Te sorprenden los que vienen con un poquito de todo y se nota que no les sobra el dinero, son muy buenas personas», relatan.

A modo de anécdota, resaltan la participación de una pensionista que «no venía a hacer la compra, que pasó por aquí y nos sacó un par de bolsas».

Durante el día de hoy, la Guardia Civil continuará cubriendo los puestos de voluntariado del hipermercado Eroski del centro comercial de A Barca.

Otros, con más experiencia en la iniciativa, explican que «la gente suele ser muy agradable» y que, sobre todo en Pontevedra, «los vecinos son muy solidarios».

«Me gusta ayudar a los más necesitados», confiesa una voluntaria veterana que prefiere mantenerse en el anonimato, a pesar de llevar diez años participando en las recogidas del Banco de Alimentos y también algún que otro evento de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Mantiene que es una «sensación muy gratificante» cada año y que, incluso, ayuda a la gente a vivir más de cerca esta problemática, lo que propicia una concienciación todavía mayor en los usuarios.

Durante las primeras horas de recogida de alimentos, los más comunes son «la pasta, el aceite y la leche», entre otros como las legumbres o el arroz.

Algunos de los supermercados de la campaña que echa el cierre esta noche también incitan a los clientes a donar productos de higiene, sobre todo infantil, como pañales u otros productos de primera necesidad que pueden perjudicar al desarrollo de los más pequeños», garantizan.