«Noite de medo» hoxe en Campo Lameiro
Campo Lameiro prepara as distintas actividades e bromas ao que serán sometidas aquelas persoas que se atrevan a participar na primeira edición de «Campola-Damedo: Onde o medo desperta entre as pedras», hoxe a partir das 20.00 horas cun percorrido nocturno terrorífico que se inicia na Praza do Concello. Culminará ás 23:00 horas cun magosto popular.
