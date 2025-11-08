Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Noite de medo» hoxe en Campo Lameiro

Campo Lameiro prepara as distintas actividades e bromas ao que serán sometidas aquelas persoas que se atrevan a participar na primeira edición de «Campola-Damedo: Onde o medo desperta entre as pedras», hoxe a partir das 20.00 horas cun percorrido nocturno terrorífico que se inicia na Praza do Concello. Culminará ás 23:00 horas cun magosto popular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents