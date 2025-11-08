Una mirada contra la violencia machista
La Diputación presenta su campaña por el 25-N para la erradicación de agresiones a mujeres
J. Antepazo
«O machismo vese claro cando enfocas. E ti, velo? » es el lema de la campaña impulsada por la Diputación de Pontevedra por el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
«Queremos poner unas gafas con perspectiva feminista y tener una mirada adecuada sobre la violencia de género, una de las violaciones de los derechos humanos más persistente», señaló Luis López, el presidente de la Diputación.
Asimismo, López recordó que estas reivindicaciones «no pueden quedar en un día, sino que el 25-N tiene que ser los 365 días del año». De esta manera, el organismo provincial presentó la programación que comenzó ayer con un acto en la escalera exterior del Pazo Provincial en el que participaron los diputados populares para dar a conocer el panel de esta campaña, que estará instalado hasta finales de mes.
Entre las actividades del mes de noviembre en favor de la igualdad y la concienciación para eliminar las violencias machistas se encuentran charlas en centros de distintos municipios, como es el caso de Poio; la presentación de un mural en el Centro Penitenciario de A Lama realizado por la artista Alba Troiteiro; la entrega de los II Premios Boas Prácticas en Igualdade el próximo jueves 13; o un acto institucional el propio 25-N.
