Melloras viarias en Sorrego, en Moraña
O Concello de Moraña vai impulsar unha importante mellora viaria no lugar de Sorrego na parroquia de San Lourenzo, ao abeiro do plan municipal de modernización de pistas deseñado para o presente exercicio. Esta actuación, que vai ser financiada pola Xunta de Galicia e que ten fixado un orzamento de 69.301,787 euros, permitirá remudar todo o asfaltado desta pista municipal.
