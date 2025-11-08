Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Melloras viarias en Sorrego, en Moraña

O Concello de Moraña vai impulsar unha importante mellora viaria no lugar de Sorrego na parroquia de San Lourenzo, ao abeiro do plan municipal de modernización de pistas deseñado para o presente exercicio. Esta actuación, que vai ser financiada pola Xunta de Galicia e que ten fixado un orzamento de 69.301,787 euros, permitirá remudar todo o asfaltado desta pista municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents