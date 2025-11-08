Marín estrenará en diciembre la novedosa zona de escalada al aire libre habilitada en Loira

El Concello de Marín, en colaboración con el Club Aromón, ya prepara la inauguración de la novedosa zona de escalada en el litoral de Loira y para ello anuncia la apertura de las inscripciones para el Curso de Iniciación a la Escalada en Roca (Nivel E1). Esta actividad, que se celebra por primera vez en la localidad, coincide con la preparación de esta zona, que se inaugurará próximamente.

Esta actividad se enmarca también en la celebración del 35 aniversario del Club Aromon. El curso, de Nivel 1 de Escalada (Iniciación), sigue los parámetros de la Escola Galega de Alta Montaña, y tiene como objetivo que el alumno adquiera las técnicas básicas de seguridad y progresión de la escalada en roca.

A través de esta iniciativa, el Concello de Marín «busca fomentar el deporte de montaña y la escalada, ofreciendo una formación de calidad y subvencionando el curso al 100% para todos los vecinos de Marín», según explica el gobierno local.

El jueves, 11 de diciembre habrá sesiones teóricas de 19.00 a 22.00 horas en el Museo Municipal Manuel Torres, mientras que el sábado, 13 de diciembre y el domingo, 14 de diciembre serán las sesiones prácticas en la propia zona de escalada de Loira de 10.00 a 17.00 horas.

Los contenidos son conocimientos del material básico, nudos, técnicas de descuelgue, cadena dinámica de seguridad y aseguramiento del primero de cuerda, entre otros. El profesorado está formado por técnicos del Club Aromón y no se requiere experiencia deportiva previa. La edad mínima es de 16 años al inicio del curso (con autorización familiar para menores).

En cuanto a inscripción y precios, para los vecinos de Marín el curso es gratuito. Se requiere presentar DNI con dirección en Marín o certificado de empadronamiento. Tendrán preferencia en el listado de admitidos, mientras que las personas de otros municipios tendrán que pagar 130 euros por el curso.

Las plazas están limitadas a un máximo de doce alumnos, con un mínimo de cinco y se cubrirán por estricta orden de inscripción. El Club Aromón dispondrá de todo el material deportivo necesario en caso de que el deportista no disponga de uno propio. La inscripción debe realizarse a través de la web aromon.gal.