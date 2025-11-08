La mala suerte castiga al Pontevedra ante el Unionistas en el récord de Álex González (1-1)

El Pontevedra CF prolonga su racha sin perder pero la suerte le fue esquiva al perder dos puntos en el último suspiro. Tras dos empates y una contundente victoria hace una semana en Pasarón ante el Zamora, este sábado logró un punto más ante el Unionistas de Salamanca y con 16 puntos se mantiene en los puestos tranquilos de la clasificación de Primera RFEF.

Un solitario gol de Tiago en el minuto 13 permitió a los de Rubén Domínguez jugar con tranquilidad casi todo el partido, que ha dominado con cierta solvencia en el Estadio Reina Sofía. Y eso que el Unionistas venía de una racha aún mejor que la del Pontevedra con ocho de los últimos doce puntos.

Pero el buen hacer de los granates se truncó en el minuto 88, cuando la fortuna se alió con los salmantinos y empataron en el marcador en un balón envenenado.

En el arranque del choque los locales trataron de presionar y aplica velocidad a sus primeras acciones, pero los granates estaban bien plantados en el campo, con Marqueta en portería, Miki Bosch, Garay, Montoro y Cuesta, Vidorreta, Yelko Pino, Tiago, Resende, Brais Abelenda y Alain Riveiro.

Tras los primeros compases, el gol de Tiago dejó algo noqueado al Unionistas. Resende robó un balón y cedió a Tiago, que batió por bajo al portero rival.

Ese gol daba alas a los granates, mientras que los locales tenían problemas para construir y veían como el equipo de Rubén Domínguez se acercaba más a la portería salmantina.

Se llegó al descanso con más acercamientos del Pontevedra, donde veían amarilla Yelko Pino, Cuesta y Miki Bosch.

La segunda parte arrancó con parecido panorama, sin que el Unionistas diera sensación de crear peligro, aunque sí se acercaba algo más a Marqueta, mientras que el Pontevedra mantenía la tranquilidad al verse por delante en el marcador. Incluso Yelko Pino pudo anotar el segundo tanto en una falta directa que rozó la portería rival.

Ya con Dani Selma en el campo, en el puesto de Alain Riveiro, el primer susto para el Pontevedra llegó en el minuto 66 al reclamar el entrenador local, Mario Simón, un posible penalti en el área granate. Tras la revisión del VAR, la reclamación quedó en nada.

Instantes Rubén Domínguez introducía dos cambios más, con la entrada de Luisao y Juanra por Tiago y Resende. Luisao protagonizaba de inmediato una ocasión con un fuerte disparo bien respondido por el portero de Unionistas.

El segundo susto para los granates llegaba en el minuto 75, con otra reclamación del Unionistas al VAR. Pedía otro penalti en el área del Pontevedra pero el árbitro no lo concedía tras ver el monitor. Con quince minutos, más la prolongación, por delante, los locales se quedaban sin más opciones de revisión, clara ventaja para los visitantes.

En el tramo final Domínguez agotaba los cambios, al entrar Eimil y Álex González, en lugar de Garay y Yelko Pino. Con esta entrada, el capitán cumplía 328 partidos y se convertía en el jugador que más veces ha defendido la camiseta granate en competición nacional en la historia del Pontevedra CF

La desgracia para los visitantes llegaba en el minuto 88, con el empate del Unionistas en un gol de muy mala fortuna para el Pontevedra al envenenarse un balón, tocar en el palo y entrar en la portería.

Eso provocó que los locales se volcaran sobre el arco de Marqueta hasta el final del choque, con seis minutos de añadido, pero ya no se movió el marcador.