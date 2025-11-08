Lunes, concierto de la Sociedad Filarmónica

El próximo lunes 10 de nociembre, la Sociedad Filarmónica de Pontevedra ofrece a sus socios un nuevo concierto protagonizado por el clavecinista Diego Ares, que interpretará la obra ‘Variaciones Goldberg’, escrita por Juan Sebastian Bach para teclado. La cita es a las 20.30 horas en el Teatro Principal. Con tres Diapasons d´or, Ares se ha consolidado como uno de los clavecinistas más influyentes de su generación.