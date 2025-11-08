Juan de Sola presenta su libro en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo acogerá el miércoles 12 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, la presentación del libro «Entre los muros del olvido», escrito por el periodista Juan de Sola en la que estará acompañado del alcalde, Telmo Martín. Un libro que rescata la historia personal y colectiva de un vecino de Pontevedra que sobrevivió a los horrores del campo nazi de Mauthausen.