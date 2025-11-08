Juan de Sola presenta su libro en Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo acogerá el miércoles 12 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, la presentación del libro «Entre los muros del olvido», escrito por el periodista Juan de Sola en la que estará acompañado del alcalde, Telmo Martín. Un libro que rescata la historia personal y colectiva de un vecino de Pontevedra que sobrevivió a los horrores del campo nazi de Mauthausen.
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- La pleamar corta un tramo de la autovía de Marín e inunda el muelle de Pontevedra
- El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta
- Huelga hoy en el sector de la construcción
- La Navidad, cada vez más adelantada
- Nueva fuga con conducción temeraria en Poio
- La pleamar invade la PO-11 y «atasca» todavía más la continuidad de su paseo
- Se investiga al dueño de un establecimiento de Caldas por venta de drogas