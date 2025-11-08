Juan Carlos I no podrá competir en Sanxenxo: el 'Bribón' queda «varado» en Gijón

Juan Carlos I, en Sanxenxo desde hace unos días para participar este fin de semana en las regatas finales de la Liga Española de la clase 6 metros, no podrá finalmente competir. Debido a las duras condiciones climatológicas registradas esta semana, el buque portacontenedores 'MSC Kayla', que transporta a los veleros 'Bribón' y 'Titia' desde Estados Unidos hasta Vigo, ha sufrido un retraso y se encuentra actualmente en Gijón.

Por tanto, ninguna de las dos embarcaciones llega a tiempo para la competición que arranca este sábado. De este modo, el rey emérito no podrá ponerse al timón del 'Bribón', si bien tiene previsto seguir las regatas desde una embarcación auxiliar, que tampoco es la 'Cristina', también "varada" en Gijón, ya que era trasportada en el mismo mercante.

El barco tenía previsto arribar al puerto de Vigo este viernes, a la una de la madrugada, pero su llegada se ha pospuesto hasta el próximo lunes.

Según informa el Real Club Náutico de Sanxenxo, organizador del Desafío Barceló de este fin de semana, la tripulación de 'Titia' compite a bordo de su segundo barco, 'Acacia', mientras que la tripulación del 'Bribón' aprovechará para ayudar a otros equipos a mejorar su puesta a punto y maniobras, como es el caso del 'Stardust', que para el Desafío Barceló contará con el campeón olímpico y cuatro veces campeón del mundo de 6 Metros, el cántabro Jane Abascal.

El resto de la tripulación del actual campeón del mundo sale al campo de regatas en una embarcación de apoyo, ya que el 'Cristina', barco de asistencia del 'Bribón', también viaja a bordo del 'MSC Kayla'.

El Desafió Barceló comienza este sábado a las 13.00 horas con el barco del Monte Real Club de Yates de Baiona, el 'Alibaba II' de Miguel Lago, como máximo favorito al triunfo de la última prueba del año.

Acto de cesión de los trofeos del Mundial

Por la noche, a partir de las 20.30 horas, el Real Club Náutico de Sanxenxo acoge el acto de cesión de los trofeos conseguidos por los equipos españoles en el pasado Campeonato del Mundo celebrado en Nueva York (EE.UU.).

La Copa Rey Juan Carlos, que los campeones del mundo reciben para su custodia durante dos años hasta la próxima edición, y el Trofeo Lucie, otorgado a la mejor regatista femenina clasificada en todas las categorías de la clase 6 Metros, serán depositados para su custodia al Real Club Náutico de Sanxenxo.

Alicia Freire, galardonada con el Trofeo Lucie en Nueva York, estará acompañada por la tripulación de 'Titia' para hacer entrega del trofeo a Sabela Domínguez , en representación de la junta directiva del Náutico de Sanxenxo

Posteriormente, la tripulación del 'Bribón', de manos del propio Juan Carlos I, hará entrega de la Copa que lleva su nombre, y que donó el pasado mes de septiembre a la ISMA (clase internacional de 6 Metros) durante la ceremonia de inauguración del Campeonato del Mundo, a Isidoro Álvarez, secretario del Real Club Náutico de Sanxenxo y miembro más veterano de la junta directiva.