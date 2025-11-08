Farmacéuticos se implican en un plan pionero contra la violencia machista

El Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra y la Unidad de Violencia contra la Mujer dependiente de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Pontevedra han puesto en marcha un programa pionero en Galicia, que denominan de «Intervención del farmacéutico en materia de violencia», que se enmarca en el ámbito del convenio de colaboración entre el Ministerio de Igualdad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, a través del cual la profesión farmacéutica participa activamente en distintas acciones de información, prevención y sensibilización en materia de violencia de género.

Además de una formación específica dirigida a farmacéuticos que se celebró el pasado 16 de octubre en la que, entre otros aspectos, se detalló el protocolo a seguir por los farmacéuticos para la detección en las oficinas de farmacia de posibles víctimas de violencia y derivación a los CIM, se llevan a cabo encuentros de ámbito comarcal orientados a favorecer la coordinación y la creación de sinergias entre los profesionales de una misma comarca implicados en la lucha contra la violencia contra las mujeres.

El primero de estos encuentros se celebró en Lalín el pasado 30 de octubre y el siguiente fue el 6 de noviembre en el encuentro comarcal de O Morrazo, esta vez en el municipio de Cangas, al que asistieron farmacéuticos tanto de las oficinas de farmacia como de los centros de salud de poblaciones como Cangas, Moaña, Bueu y Marín, que tuvieron ocasión de poner en común experiencias con las directoras de los CIM de estas localidades y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

En el transcurso del encuentro celebrado en Cangas, el subdelegado del Gobierno Abel Losada incidió el importante papel que pueden tener los farmacéuticos en la detección y ayuda a mujeres víctimas, debido a su proximidad al paciente. Destacó especialmente este rol en el caso de los farmacéuticos rurales, donde en muchas ocasiones el farmacéutico comunitario es el único profesional sanitario al que estas mujeres pueden acudir en busca de un espacio seguro.

La presidenta del Colegio, Beatriz García, quiso agradecer a todos los presentes su asistencia e implicación con este programa, y puso en valor la necesaria coordinación entre todos, poniendo en valor a los farmacéuticos como parte esencial de la red de apoyo y protección y la necesidad de trabajar en equipo, compartir información y reforzar los canales de comunicación con todos los recursos del territorio.

María José Rodríguez, jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer, animó a las farmacias a adherirse a la red de Puntos Violeta, que representan los espacios de información y ayuda a las mujeres que pudieran estar siendo víctimas de violencia.

En próximas fechas se van a celebrar, en el marco del Programa, encuentros en las comarcas de Baixo Miño, Condado-Paradanta, Tabeirós- Terra de Montes, Caldas, Salnés, Vigo y Pontevedra.