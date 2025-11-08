Fallece «Pepín» Odriozola, el héroe que hizo soñar al Pontevedra

La familia granate se viste de luto tras la pérdida de una de sus grandes leyendas, José Miguel Odriozola «Pepín», ligado para siempre al lema "Hai que roelo». A sus 84 años, ha fallecido el autor de uno de los goles más importantes de la historia del Pontevedra. El futbolista cántabro firmó en Pasarón en la temporada 1964-65 tras su paso por las canteras del Racing de Santander y el Valencia.

Desde su llegada con 23 años, vistió la elástica granate durante sus mejores años como profesional. Tras conseguir el ascenso en su primera temporada en el conjunto pontevedrés, su estreno como goleador en Primera División no tardó en llegar. Después de ganar al Barcelona y al Athletic, empatar en Málaga y perder a domicilio contra el Real Madrid, el cuadro dirigido por Marcel Domingo venció por 0-3 al Mallorca.

Pepín fue el encargado de abrir la lata a los 27 minutos ese día en la isla. Su tanto coincidió con su mejor momento durante la temporada, ya que, en sus próximos cuatro partidos, marcó otros tres goles. Las Palmas y Córdoba fueron víctimas de sus dianas, pero la más especial llegó contra el Atlético de Madrid. El 28 de noviembre de 1965, el equipo colchonero visitaba Pasarón como líder de la competición.

El Pontevedra se mantenía al acecho, desde la segunda posición, si ganaban, se convertirían por primera vez en su historia en el equipo puntero de la clasificación doméstica. Tras una primera mitad sin goles, Pepín volvió a ser el encargado de romper las redes con un nuevo tanto a la salida de los vestuarios. Pintado Viu, colegiado del encuentro, señaló el final del partido y los granates se convirtieron en los líderes de Primera División, con «el gol más especial de mi carrera», reconoció el cántabro medio siglo después.

Su trayectoria en Pasarón le hizo superar el centenar de partidos como granate, marcando 28 goles. Tras su salida de Pontevedra, volvió al Racing, para posteriormente colgar las botas en la Gimnástica de Torrelavega.