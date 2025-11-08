Fallece el que fuera secretario municipal en Pontevedra y Marín Julio Dapena

Julio Dapena Outomuro, que ejerció durante cuatro décadas como alto funcionario municipal, fallecio ayer a los 88 años. Fue secretario en el Concello de Marín, pero en 1985 se incorporó al de Pontevedra, donde ejerció hasta su jubilación en 2007, por lo que trabajó con los cuatro alcaldes de la Democracia: Rivas Fontán, Cobián, Pedrosa y Lores. Será incinerado en la intimidad y el funeral es hoy, a las 13.00 horas, en el Templo Nuevo de Marín.