Fallece el que fuera secretario municipal en Pontevedra y Marín Julio Dapena
REDACCIÓN
Pontevedra
Julio Dapena Outomuro, que ejerció durante cuatro décadas como alto funcionario municipal, fallecio ayer a los 88 años. Fue secretario en el Concello de Marín, pero en 1985 se incorporó al de Pontevedra, donde ejerció hasta su jubilación en 2007, por lo que trabajó con los cuatro alcaldes de la Democracia: Rivas Fontán, Cobián, Pedrosa y Lores. Será incinerado en la intimidad y el funeral es hoy, a las 13.00 horas, en el Templo Nuevo de Marín.
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- La pleamar corta un tramo de la autovía de Marín e inunda el muelle de Pontevedra
- El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta
- Huelga hoy en el sector de la construcción
- La Navidad, cada vez más adelantada
- Nueva fuga con conducción temeraria en Poio
- La pleamar invade la PO-11 y «atasca» todavía más la continuidad de su paseo
- Se investiga al dueño de un establecimiento de Caldas por venta de drogas