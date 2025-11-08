Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Envían a prisión a un detenido por maltrato a una mujer en Sanxenxo

REDACCIÓN

Sanxenxo

Un vecino de Sanxenxo ha sido enviado a prisión provisional por el juzgado tras ser detenido hace unos días por la Guardia Civil tras una denuncia de una mujer por maltrato, según confirmó ayer la Comandancia. Ambos tenían una orden de alejamiento mutua.

TEMAS

