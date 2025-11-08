Los entrenadores gallegos se forman con lo más avanzado

El taller «Fisioloxía deportiva e novas metodoloxías no adestramento de alto nivel» va dirigido a todo el tejido deportivo, especialmente a los entrenadores de alto nivel. El doctor Juan Carlos Mazza, experto en aplicaciones científicas en alto rendimiento deportivo en selecciones nacionales, imparte las jornadas.

El secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, define el programa como una «oportunidad excepcional» para acercar a los entrenadores de los diferentes puntos de Galicia «las metodologías más avanzadas».