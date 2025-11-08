Birdmind, Rumbo Norte, Ecogranxa y Suas, se llevan los premios AJE

El Museo de Pontevedra acogió la XXVII edición de los Premios Emprende, que son organizados cada año por la Asociación de Jóvenes Empresarios y que premian dos categorías distintas junto a otras dos menciones honoríficas y otro premio de honra.

Birdmind, Joven empresario. / Rafa Vázquez

Este último, se dio a conocer hace varias semanas, con el reconocimiento al bar tradicional de la plaza de Barcelos, O Cañón de Pau, que vio agradecido su esfuerzo de tantos años de trabajo de cara a los vecinos pontevedreses.

La familia al completo agradeció el premio tras múltiples halagos por parte de la organización hacia un establecimiento lleno de tradición y, sobre todo, «con un muy buen trato a la gente», exclamó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a través de un vídeo.

Rivas, Iniciativa del año. / | ''''Rafa Vázquez

Las grandes novedades de la velada llegarían con el paso del tiempo. La gran categoría fue el premio Joven Empresario del año 2025, que galardonó a Birdmind. Esta empresa «transforma la manera de concebir los materiales sostenibles» a través de la conversión de residuos en tableros ecológicos.

Por otro lado, Rumbo Norte Foods fue nombrado como iniciativa emprendedora del año. «Mi vida siempre ha estado en el mar y el pescado, hasta que cree mi propia marca de conservas gourmet», explica Joaquín Rivas, responsable de la conservera.

Suas y Ecogranxa, premiadas

En cuanto a las menciones honoríficas, la primera, a la innovación del año, se la llevó Suas Movemento, un negocio donde «aprenderás a escuchar, mover y cuidar tu cuerpo como se merece», explica Laura Iglesias, directora del proyecto.

Sus servicios van dirigidos a «las diferentes etapas de la vida de una mujer», adaptando los entrenamientos en su centro a diferentes niveles y actividades en función del momento personal.

La mención restante fue para el plan A Ecogranxa, que define su valor social como «ecoturismo, sostenibilidad y naturaleza en un entorno único en Pontevedra».

En sus instalaciones, los interesados pueden, además de pasar la noche en sus curiosas habitaciones que reciben nombres de diferentes animales, realizar otras actividades didácticas y de ocio.

Una de ellas son las excursiones, que combinan la interacción con pequeños animales como alpacas, pollos o conejos con la visita a cuadras exteriores de caballos, patos o cabras, que podrán ser alimentados por los visitantes.

Para completar una experiencia única, profundizan en el mundo de las verduras y hortalizas, plantando y cosechando diferentes tipos, justo antes de terminar, con la construcción de un espantapájaros.

El equipo de O Cañon de Pau. / Rafa Vázquez

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, tras ser uno de los encargados de entregar el galardón a la mejor iniciativa emprendedora, puso en valor el compromiso de la Xunta de Galicia con el emprendimiento de la mano de las nuevas generaciones.

Lo hacen con el objetivo de continuar impulsando nuevas oportunidades profesionales y retener talento como vías clave para consolidar el tejido productivo y la actividad económica en Galicia.

En cuanto al vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, destacó que la ciudad, con 3.876 demandadores de trabajo el pasado mes de octubre, «cierra su cifra más baja desde los registros de 2002».

Mantiene que estos resultados demuestran el «dinamismo económico y la capacidad emprendedora de Pontevedra».