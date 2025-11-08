Arranca la feria del ‘gourmet’ gallego en el anfiteatro 1906

Etiqueta Negra da el pistoletazo de salida a una nueva edición durante la mañana de hoy y se prolongará hasta el lunes. A partir de las 12.00 horas la feria del gourmet gallego se convertirá en el punto de encuentro «imprescindible» para los amantes de la mejor gastronomía gallega de calidad.

Un año más, el anfiteatro 1906 será el escenario donde más de cien expositores estarán a disposición del público.

Además, los tres días del programa se complementan con un variado cartel de actividades como showcookings o degustaciones.

A lo largo del día de hoy, se llevarán a cabo tres pases por los visitantes. El primero de ellos al mediodía. Borja Piñeiro y Elia Pereira comparten espacio para su demostración culinaria «ValdeBella, o sabor da paisaxe», con tres platos para «saborear el territorio».

A las 17.00 horas será el turno de Javier Rodríguez, del grupo Nove, que trae consigo varios platos icónicos de la despensa gallega en su sesión «A cociña galega actual, sabor e coherencia».

El punto y final de la jornada lo pondrá Iñaki Bertal, que presenta su «Menú Curricán», que mezcla creatividad y producto local.