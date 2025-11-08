Unos 800 deportistas se dan cita hoy en Marín en la Semana Abanca de remo y piragüismo

La Semana Abanca reúne hoy en el paseo Alcalde Blanco de Marín a cerca de 800 deportistas en las modalidades de piragüismo y remo. En el primer caso se trata de dragon boat por la mañana con las categorías Open Senior, Femenino Senior, Mixto Senior, Open Veterano, Femenino Veterano y Mixto Veterano, y más de 280 deportistas de los clubes Cidade de Lugo, Breogán de O Grove, Verducido de Pontevedra y Boiro Rías Baixas.

En remo, participan por la tarde bateles de las categorías Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil tanto masculino como femenino. Se estima que serán unos 500 participantes de clubes de Pontevedra, Lugo y A Coruña.

La entrega de premios será en la zona del arranque de la escollera donde estarán ubicados los jueces, si no llueve.