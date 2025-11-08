Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 50 años de trayectoria de Antón Sobral, en una mostra en el Museo Torres

REDACCIÓN

Marín

Una muestra retrospectiva recorrerá los cincuenta años de trayectoria artística de marinense Antón Sobral. Se abre el martes día 11 a las 19.00 horas en el Museo Manuel Torres de Marín, al día siguiente del homenaje organizado por la UNED de Pontevedra en su sede de Monte Porreiro.

