Voltan as Xornadas de Patrimonio de San Xián
As causas que derivaron nos lumes forestais do pasado verán nos montes veciñais de Marín -7 de xullo no Pornedo e 27 de xullo en Penizas- e a situación das zonas afectadas catro meses despois centrarán as IX Xornadas Xan Montenegro de protección e posta en valor do patrimonio de San Xián que, co lema «Crónica dun incendio anunciado», comezarán o venres 14 de novembro cunha charla aberta ao público no Museo Manuel Torres, a partir das 19:00 horas.
