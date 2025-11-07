Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voltan as Xornadas de Patrimonio de San Xián

As causas que derivaron nos lumes forestais do pasado verán nos montes veciñais de Marín -7 de xullo no Pornedo e 27 de xullo en Penizas- e a situación das zonas afectadas catro meses despois centrarán as IX Xornadas Xan Montenegro de protección e posta en valor do patrimonio de San Xián que, co lema «Crónica dun incendio anunciado», comezarán o venres 14 de novembro cunha charla aberta ao público no Museo Manuel Torres, a partir das 19:00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents