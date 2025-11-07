Voltan as Xornadas de Patrimonio de San Xián

As causas que derivaron nos lumes forestais do pasado verán nos montes veciñais de Marín -7 de xullo no Pornedo e 27 de xullo en Penizas- e a situación das zonas afectadas catro meses despois centrarán as IX Xornadas Xan Montenegro de protección e posta en valor do patrimonio de San Xián que, co lema «Crónica dun incendio anunciado», comezarán o venres 14 de novembro cunha charla aberta ao público no Museo Manuel Torres, a partir das 19:00 horas.