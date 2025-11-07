La vivienda en Sanxenxo casi duplica a la ciudad y es diez veces más cara que en Campo Lameiro

Una vivienda en Sanxenxo, a razón de 2.453 euros por metro cuadrado de media, es diez veces más cara que en Campo Lameiro y cinco que en A Lama, una gran diferencia de precios en la comarca que constatan los notarios a partir de los datos de las escrituras de compraventas autorizadas en sus despachos en los últimos meses. Se trata de precios reales de pisos y casas (no de oferta) que se reflejan en el recién estrenado Portal Estadístico del Notariado.

Según estas compras constatables, el precio medio de la vivienda en Pontevedra se ha situado en el último año en una media de 1.692 euros por metro de superficie. En Sanxenxo es 1,5 veces mas cara. Con todo, el coste varía en función de si se trata de obra nueva (2.492 euros metro) o de segunda mano (1.447).

En los últimos 12 meses se han formalizado en el municipio capitalino un total de 847 compraventas, por un importe medio de 184.575 euros. Por lo que respecta a la superficie de las viviendas, la media se sitúa en 109 metros cuadrados.

Se compraron 218 pisos y casas de obra nueva, por un importe medio de 225.631 euros, con una superficie que ronda los 90 metros en la mayoría de los casos. Las compraventas de viviendas usadas, por su parte, fueron 626, con una inversión media de 168.430 euros por 116 metro cuadrados.

Tras Sanxenxo y Pontevedra, el tercer municipio más caro de la comarca es Poio, con un precio medio por metro cuadrado de 1.042 euros.

En Poio se formalizaron desde octubre del pasado año 182 compraventas, por un importe medio de 130.636 euros por una casa o piso con una superficie media de 125 metros cuadrados.

La mayoría de estas viviendas fueron usadas (un total de 179) con un coste medio de 127.929 euros.

A muy corta distancia de Poio se sitúa otro municipio limítrofe, Barro, con precios que se sitúan en los 1.032 euros por metro cuadrado y donde en el último año se realizaron 20 compraventas, por un importe medio de 113.275 euros y una superficie que por lo general se sitúa en los 110 metros cuadrados.

En una escala intermedia en precios están concellos como Marín, con un precio medio de 971 euros y donde en los últimos 12 meses los notarios contabilizaron 217 compraventas. En este caso la media de inversión es de 114.741 euros por 118 metros cuadrados. También Moraña, con un precio medio de 886 euros registrado en las 17 escrituras formalizadas, en las que los compradores desembolsaron, de media, 86.470 euros por 98 metros de superficie.

Portas, Vilaboa y Ponte Caldelas se sitúan prácticamente a la par, con costes por vivienda que rondan los 780 euros, 753 y 741, respectivamente. A ligera distancia también está Cuntis, con 697 euros por metro de superficie.

En el caso de Cerdedo-Cotobade, donde en los últimos meses se realizaron 32 compraventas, el precio medio se sitúa en 566 euros. Se trata en la gran mayoría de los casos de grandes viviendas (por encima de los 240 metros de superficie) cuyos compradores abonaron, de media, 139.217 euros.

Cierran la relación A Lama, donde se formalizaron 27 compraventas. Al igual que en el caso precedente, suelen ser pisos y viviendas amplios, con una superficie media de 202 euros y por un importe que se sitúa en 96.316 euros; y, como colofón, Campo Lameiro. Éste es el municipio del entorno de Pontevedra que resulta más asequible: 204 euros por metro cuadrado de media, si bien la superficie media de la vivienda es la más alta, de 322 metros cuadrados. Durante el pasado año 12 viviendas pasaron de manos, por un importe medio de 65.648 euros.