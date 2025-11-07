Dos de los tres concejales del BNG en Sanxenxo dejan la corporación

La corporación municipal de Sanxenxo vuelve e tener bajas. Si en su día ocurrió en el PSOE por el fallecimiento de Antonio Cacabelos y hace unas semanas era la popular María Deza la que abandonaba el Concello para dirigir la Axencia Galega de Infraestruturas, ahora los cambios llegan en el BNG, con la marcha de dos de sus tres concejales, entre ellos su portavoz, Fran Leiro.

El actual responsable local, Adrián González, y Estrella Martínez se convertirán en nuevos ediles, al tomar el relevo de Fran Leiro y de Tamara Castro, que renunciarán a su acta en el próximo pleno ordinario, previsto para el 24 de noviembre. Según el BNG «en ambos casos, la decisión se debe a motivos personales»

En nombre de todo el grupo municipal del BNG, Adrián González quiso felicitar y agradecer «el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que mantuvieron en favor de los vecinos de Sanxenxo a lo largo de estos más de dos años de mandato». Una etapa que el responsable del Bloque sanxenxino definió como «muy positiva», en la que «el BNG está cada vez más consolidado cómo alternativa a un gobierno del Partido Popular que durante este período solo fue capaz de promover su habitual política de hormigón, provocando el pago de sentencias urbanísticas millonarias que afectan directamente a la economía de nuestros vecinos».

Fran Leiro y Tamara Castro explicaron que se ven en el deber de ceder el cargo como concejales por motivos personales y familiares. «Antes que concejal soy padre y también hijo y hay responsabilidades que deben atenderse como es debido», señaló Leiro, que añade que «mi renuncia es una cuestión de responsabilidad, porque los vecinos de Sanxenxo merecen a alguien que pueda atender y cumplir plenamente con sus demandas». Por su parte, Tamara Castro fue madre hace pocos meses, lo que también condiciona el tiempo que le puede dedicar a su labor como concejala.

Con respeto al futuro, Estrella Martínez y Adrián González, como números 4 y 5 de la candidatura, asumirán las actas de sus compañeros. El responsable local dejó claro que «más allá de nombres, lo importante es el trabajo en equipo por lo que apostamos en el Bloque. En esa línea vamos a continuar, haciendo una oposición fiscalizadora, pero también constructiva, que sirva para que las demandas de los vecinos de Sanxenxo sean escuchadas».