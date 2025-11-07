El servicio de comidas del Novo Montecelo atenderá 900 pacientes al día

El Sergas adjudicó por 520.101,90 euros el equipamiento de distribución de comidas a pacientes del Hospital Público Novo Montecelo de Pontevedra.

En concreto, la empresa Tecnologías Socamel 3000, S.L. será la encargada del servicio que incluye los carros y bases necesarias para la distribución, así como los sistemas de retermalización y puesta en temperatura idónea.

Esta adjudicación se corresponde con el lote dos del contrato de suministro e instalación del equipamiento integral de la cocina del Novo Montecelo, que incluye un primer lote para la elaboración de comidas, en este caso, todavía pendiente de adjudicación.

Este plan dará servicio a la nueva infraestructura y al actual hospital y atenderá aproximadamente «900 pacientes al día», aseguran.

La cocina contará con distintas zonas de elaboración de comidas, tratamiento de tubérculos, condimentación, cocina de dietas, zona de emplatado o recepción de mercancías, siempre «bajo el principio de seguridad alimentaria», sostienen.