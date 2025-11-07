Sanxenxo acoge mañana un campeonato de pesca
Sanxenxo será escenario mañana sábado del III Campionato de Pesca a Fondo desde Embarcación, organizado por el Club de Pesca Maragota en colaboración con el Club Náutico Portonovo, la Cofradía de Pescadores y el Concello de Sanxenxo. La prueba reunirá a 36 barcos y alrededor de 110 participantes, superando las inscripciones de la edición anterior. El evento deportivo fue presentado en las instalaciones del Club Náutico de Portonovo, con el concejal de Deportes y Juventud, Marcos Guisasola
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- La pleamar corta un tramo de la autovía de Marín e inunda el muelle de Pontevedra
- Unos marineros recuperan el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar ante la playa de Loira
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta
- Huelga hoy en el sector de la construcción
- La Navidad, cada vez más adelantada
- Nueva fuga con conducción temeraria en Poio