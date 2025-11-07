Sanxenxo acoge mañana un campeonato de pesca

Sanxenxo será escenario mañana sábado del III Campionato de Pesca a Fondo desde Embarcación, organizado por el Club de Pesca Maragota en colaboración con el Club Náutico Portonovo, la Cofradía de Pescadores y el Concello de Sanxenxo. La prueba reunirá a 36 barcos y alrededor de 110 participantes, superando las inscripciones de la edición anterior. El evento deportivo fue presentado en las instalaciones del Club Náutico de Portonovo, con el concejal de Deportes y Juventud, Marcos Guisasola