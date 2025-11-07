Ruta ornitológica en el Lérez y el intermareal Combarro-Lourido
La Diputación celebra este domingo una ruta ornitológica en el estuario del Lérez y el espacio intermareal Combarro-Lourido, en los municipios de Pontevedra y Poio. Los 25 participantes estarán acompañados por dos guías de SEO/BirdLife, que colabora con la Diputación en la que será la sexta de las rutas de Voando nas Rías Baixas.
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- La pleamar corta un tramo de la autovía de Marín e inunda el muelle de Pontevedra
- Unos marineros recuperan el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar ante la playa de Loira
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta
- Huelga hoy en el sector de la construcción
- La Navidad, cada vez más adelantada
- Nueva fuga con conducción temeraria en Poio