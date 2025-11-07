Retoman la construcción de un edificio de 93 viviendas en Poio tras quince años abandonado

La concejala de Urbanismo de Poio, Rocío Cochón, anunció este viernes la inminente reanudación de las obras de construcción residencial en la calle Palestina, en Portosanto, paralizadas desde hace quince años, y que supondrán la creación de 93 nuevas viviendas.

Cochón subrayó que durante los últimos meses el gobierno local trabajó con las distintas partes implicadas, y mantuvo más de una docena de reuniones para desbloquear este proyecto, cuyas estructuras sin terminar permanecían abandonadas desde principios de la pasada década. Así, elreinicio de las obras "conllevará la desaparación de estos esqueletos, mejorando notablemente la imagen y la seguridad de la zona", según el Concello.

La responsable del área destacó que en los últimos dos años, solo en la parroquia de San Salvador, se encuentran en planificación, en ejecución o finalizadas recientemente, más de 200 nuevos pisos. Además, recordó que el departamento trabaja en la determinación de suelo para ampliar el parque de vivienda pública.

Finalmente, Cochón quiso destacar "el esfuerzo del obierno local para que Poio se consolide como“el mejor lugar para vivir y para invertir”, y cita la "agilidad en los trámites urbanísticos para particulares, autónomos y empresas; la colaboración con vecinos, administraciones y sociedades y bajadas de impuestos y bonificaciones", entre otras medidas.