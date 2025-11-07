El PSOE alerta de deficiencias en la senda peatonal entre Chancelas y Combarro

El PSOE de Poio denunció ayer deficiencias en la nueva senda peatonal y carril bici entre Chancelas y Combarro, donde «las primeras lluvias dejaron en evidencia sus carencias al aparecer completamente anegada, con fallos de drenaje y una arqueta abierta al final de la senda, un punto peligroso para peatones y ciclistas».

El portavoz socialista, Gregorio Agís, alerta de la «falta de planificación y seguimiento» de las obras municipales y recuerda que «en Raxó, el proyecto del puerto dejó un saneamiento que acabó en las viviendas; en otras zonas hay aceras inacabadas, pavimentos mal resueltos y obras inauguradas con prisa antes de revisar su funcionamiento real».