Pepe Solla apadrina a partir de hoy la recogida del Banco de Alimentos

El chef estrella Michelin Pepe Solla apadrina la nueva gran recogida de la Fundación Provincial Banco de Alimentos. Este acopio de víveres se celebrará hoy y mañana en supermercados de toda la provincia y será supervisado por decenas de voluntarios.

