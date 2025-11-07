El Lérez recupera el caudal de hace seis meses y alcanza los 100 m3 por segundo

Hacía casi seis meses, salvo unos pocos días en abril, que el río Lérez no superaba la barrera de los cien metros cúbicos por segundo en su caudal. Lo hacía a principios de febrero y a mediados de abril, y durante buena parte del verano ha estado en sus límites más bajos del caudal ecológico, todo ello por una etapa estival especialmente seca.

Pero la acumulación de precipitaciones en los últimos diez días ha disparado el caudal por encima de los 100 m3/seg, en varios tramos de estas jornadas. Desde el 28 de octubre hasta ayer se acumularon unos 150 litros, mucho más que todo lo caído en los cuatro meses anteriores, del 1 de junio al 30 de septiembre. Pero no solo el Lérez reacciona de forma positiva, sino que la lluvia también ha incidido en la recuperación de pozos y manantiales privados.

Por su parte, el embalse del Pontillón es el que mejor balance presenta de toda la cuenca Galicia-Costa, al 97% el pasado 3 de noviembre, muy por encima del 57% del Umia o el 77% de Eiras.

Este tren de lluvias ha coincidido con el avance último informe climatológico elaborado por MeteoGalicia, que refleja que el mes de octubre fue muy cálido y seco, con una temperatura media de 16,1 grados (1,6 grados más de lo normal en este período) y una acumulación media de precipitación de 123 litros por metro cuadrado, un 26 % inferior a lo habitual.

El mes de octubre se caracterizó, en sus primeras semanas por las bajas precipitaciones y altas temperaturas, mientras que desde el día 19 fueron apareciendo las lluvias con más frecuencia e intensidad, y descendieron las temperaturas. No obstante, las temperaturas medias quedaron muy por encima de lo que sería de esperar en octubre y las lluvias, pese a los valores acumulados en los últimos días mes, no alcanzaron el nivel propio de esta época en la mayor parte de Galicia.

La media de la temperatura mínima en Galicia en octubre fue de 9,9 grados, y las mínimas más altas se registraron en zonas costeras de las rías de Pontevedra y Vigo (entre 13,8 y 14,9 grados).

Con respecto a las lluvias, la precipitación media acumulada en octubre fue de 123 litros por m2 y, según el valor medio de las anomalías registradas en las 16 estaciones meteorológicas representativas, esto supone un 26 % menos de lo habitual. Las cantidades de precipitación más elevadas se registraron en la fachada atlántica.