El inventario de Vilaboa no afectará a los panteones privados

El Concello de Vilaboa sigue adelante con la actualización del Inventario Municipal después de la sesión plenaria donde se dio respuesta a algunas de las alegaciones presentadas. El gobierno local quiere dejar claro que en todo momento se respetan todas las propiedades privadas existentes, tras la polémica con los panteones privados. El PP, por su parte, dice que alcanzó un principio de acuerdo con el gobierno municipal para que se corrija y se redacte con claridad el inventario de los cementerios y se reconozcan expresamente los derechos reales de los particulares.