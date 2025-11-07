Gala del en el Museo del XXVIII Premio Xove Empresario do Ano
El Museo acogerá hoy a partir de las 19 horas la gala de entrega de ll XXVII Premio Xove Empresario do Ano, que convoca la Asociación de Jóvenes Empresarios. Esta edición incluye dos categorías principales, Xove Empresario e Iniciativa Emprendedora, 2 menciones de honor y un premio honorífico al bar O Cañón de Pau.
