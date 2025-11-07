Ence plantea 39 prejubilaciones y bajas incentivadas en su planta de Pontevedra

La empresa Ence plantea la reducción de la plantilla de su fábrica de Lourizán, en Pontevedra, en 39 personas mediante prejubilaciones y bajas incentivadas. Este recorte se justifica en los "cuatro trimestres consecutivos de pérdidas", lo que ha llevado a la compañía a poner en marcha "un Plan de Eficiencia y Competitividad que se implementará en el periodo 2025-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos", según detalla Ence en un comunicado.

Mientras en la planta asturiana de Navia se ha abierto un proceso de negociación previo e informal con los representantes de los trabajadores, en Pontevedra este plan ha generado un notable conflicto laboral. Según fuentes próximas al proceso, no existe diálogo y el comité de empresa tiene previsto anunciar hoy una huelga durante doce días en el presente mes de noviembre.

Ence sostiene que "la ejecución de los proyectos de los que se compone este Plan de Eficiencia y Competitividad implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo ya iniciado".

En el caso de la planta de Pontevedra la salida de los 39 trabajadores acometerían a lo largo de 2026 y 2027 y "estas amortizaciones de puestos exigen llevar a cabo inversiones previas que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales".

En concreto, 19 despidos se realizarían en el cuarto trimestre de 2027 y fuentes próximas a la negociación estiman que otras veinte personas podrían adscribirse a las prejubilaciones.

La compañía asegura que "dentro del proceso de negociación que la compañía ha planteado al comité de empresa" se incluyen estas prejubilaciones y bajas incentivadas, pero tampoco se descarta "ofrecer recolocaciones en otras plantas donde está invirtiendo el Grupo Ence".

Ence reitera su "voluntad de diálogo para alcanzar una solución consensuada con la representación legal de los trabajadores. Prueba de ello es que ha ofrecido no iniciar el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo y abrir, durante 30 días, un proceso de negociación previo e informal con el comité de la biofábrica de Pontevedra".

De forma paralela a la realización de este Plan de Eficiencia y Competitividad la empresa asegura que "continúa el proyecto Pontevedra Avanza, con una inversión presupuesta de 120 millones de euros" y subraya que "este proyecto hará posible producir y suministrar, desde Pontevedra, productos celulósicos especiales de la más alta calidad, que aportarán mayor margen y serán capaces de sustituir a la fibra larga y a los plásticos en multitud de aplicaciones. Esta iniciativa permitirá aumentar la eficiencia y competitividad de la biofábrica, garantizando que se mantenga a la vanguardia, generando empleo y riqueza sostenibles en el entorno".