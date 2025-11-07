Elegido el alumbrado navideño de Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo ya dispone de propuesta de adjudicación para el alumbrado navideño en espacios públicos. Se trata de Creaciones Luminosas, única licitadora, con unaoferta de 175.450 euros. En total, se colocarán 345 motivos que se repartirán en 84 espacios diferentes de las siete parroquias del municipio. Por su parte, dos empresas optan al montaje y alquiler de la gran carpa que el Concello tiene previsto colocar en la Praza do Mar para convertirla en un Pazo de Nadal.
