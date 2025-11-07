La Diputación de Pontevedra da luz verde a un «presupuesto récord» sin el apoyo del BNG ni del PSOE

La Diputación de Pontevedra ha dado luz verde este viernes, en una sesión plenaria extraordinaria, a los presupuestos del próximo año 2026. Se trata de un total de 238,6 millones de euros que entrarán en vigor el día 1 de enero. Por su parte, el diputado Jorge Cubela (PP) calificó este importe como un «presupuesto récord», declarando que son las cuentas más altas de la historia del organismo provincial, que tuvieron la posibilidad de ser aprobadas gracias a la mayoría de votos de los populares, pues tanto los nacionalistas como los socialistas provinciales se opusieron a su validación.

Estas terceras cuentas a cargo del actual gobierno provincial, cuentan con un 13,6% y 29 millones de euros más que los invertidos en este año 2025.

Según apuntó Jorge Cubela, el encargado de presentar estos presupuestos, un tercio del importe será destinado a todos los ayuntamientos, «porque no somos una provincia de dos ciudades ni de 59 ayuntamientos, somos una provincia de 61 ayuntamientos». De esta forma, uno de cada tres euros irá dirigido a apoyar a los concellos.

Concretamente, las partidas de las áreas de Cooperación y Asistencia Intermunicipal obtienen una cifra de 80 millones de euros. Además, se remarcaron las convocatorias ya aprobadas del segundo Plan Extra, dotado de 35 millones, y el tercer Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, en el que se invierten ocho millones.

Tal y como indica Cubela, en el caso de la ciudad de Pontevedra se destinarán 2,5 millones a convenios, 210.000 euros para preparar la Bienal de 2027, ocho millones en el Museo, así como 35.000 euros para la redacción del proyecto de su nuevo centro logístico, se reservan siete millones para el proyecto de Santa Clara, 100.000 euros para la final del triatlón y 350.000 euros para la organización de los Premios Feroz, además de inversiones en Príncipe Felipe y futuras novedades en materia deportiva.

Durante el pleno, Cubela anunció el incremento en diferentes áreas, tales como el departamento de Turismo, de Cultura o de Bienestar Social. Sin embargo, el diputado nacionalista César Mosquera, le recriminó a los populares ciertas bajadas en asuntos de igualdad, normalización lingüística, seguridad vial o en las transferencias al Concello de Pontevedra. Además, el BNG denunció que «13 de los 14 convenios de urbanizaciones de carreteras provinciales firmados por la Diputación en los dos últimos años beneficiaron a ayuntamientos del Partido Popular», acusando al PP de «favorecer a los concellos en los que gobierna».

Por su parte, Ana Laura Iglesias, portavoz del PSOE, defendió que estos altos presupuestos se deben a las aportaciones del gobierno estatal. «Es tan importante tener recursos como saber gastarlos», le recriminó la socialista al PP, «y vosotros tenéis una ejecución presupuestaria ridícula», añadió, alegando que el pasado año se ejecutó «un 44% del total».