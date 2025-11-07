La Diputación de Pontevedra expresa su orgullo ante el "éxito" de la 32ª Bienal de Arte

La Bienal de Arte de Pontevedra es el certamen de arte contemporáneo más antiguo de España, fundado como una actividad local en 1969 que posteriormente se fue desarrollando y afianzando su prestigio internacional.

Tras 15 años de ausencia, el evento cultural regresó este año a Pontevedra con el objetivo de volver a celebrar el arte y fomentar el diálogo sobre la cultura contemporánea.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, mostró públicamente su orgullo por el "éxito" de esta decisión: "Nos llena de orgullo la noticia de que la Bienal de Pontevedra resultase ganadora del Premio da Cultura Galega 2025 en la categoría de Artes Visuais. Fue reconocida, junto a otros grandes nombres de la cultura gallega, por su excelencia creativa y la proyección de nuestro panorama cultural".

"El vicepresidente Rafa Domínguez tuvo una gran idea, la de recuperar la Bienal, y acertó por múltiples motivos", declara el presidente de la Diputación. En primer lugar, López destaca un acierto con la temática, "la paz en un tiempo en el que se precisa más que nunca". Asimismo, subraya la asistencia, pues el certamen congregó a más de 125.000 espectadores, y también la propuesta en sí, ya que "9 de cada 10 dan su conformidad para que se repita en el año 2027".

"Ya estamos preparados para la Bienal del año 2027 y en los presupuestos que aprobamos hoy ya se contempla una partida de más de 210.000 euros para ir dando los pasos para que esa Bienal vuelva a ser un éxito", concluye Luis López.