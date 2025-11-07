Detenido un hombre en Pontevedra por morder en un brazo a su pareja

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Pontevedra por morder en un brazo a su pareja, con la que convive desde hace tres años y con una hija en común.

Según ha informado este viernes el Concello, los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre, sobre las siete menos cuarto de la tarde, cuando se recibe el aviso de que una mujer requiere la presencial policial porque sufrió una agresión en el domicilio familiar por parte de su pareja sentimental.

La víctima explica a los agentes que tuvo una discusión y que sufrió una agresión física por parte de su pareja, con la que lleva seis años de relación, conviviendo desde hace tres y con una hija menor en común.

Relata que él le agarró el teléfono móvil y lo rompió, tras lo que se produjo un forcejeo en el que le rompió también la camiseta que llevaba puesta, le golpeó una pierna para finalmente morderle en el brazo izquierdo.

Por su parte, el hombre indicó que empezaron a discutir, elevando el tono y acabaron forcejeando. Reconoció que le rompió el teléfono móvil, y que ella le arañó, por lo que le mordió el brazo para zafarse.

La Policía detuvo al hombre para ponerlo a disposición judicial.

Arrestado en San Antoniño

En otra intervención de la Policía Local, ocurrida esta vez el jueves, fue detenido un hombre por atentado y resistencia grave.

El Concello explica que los hechos ocurrieron en la calle San Antoniño cuando una patrulla policial intervenía en la vía pública con un vehículo. Un viandante, sin tener nada que ver con la actuación, le propinó un cabezazo en el hombro a uno de los agentes.

Tras la agresión, el hombre se acercó en repetidas ocasiones a uno de los policías "con intención de intimidarlo". Las mismas fuentes añaden que "el agente le indicó en varias ocasiones que se separara, llegando ser separado por la patrulla para que mantuviera la distancia mínima de seguridad".

Sin embargo, "el hombre reiteró su actitud desafiante, con insultos y amenazas. Finalmente, el viandante volvió a dirigirse al agente y le propinó otro cabezazo, esta vez en el pecho, por lo que fue detenido por atentado y resistencia grave".