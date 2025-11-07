Cerdedo-Cotobade estrena el segundo Plan Extra provincial

El Concello de Cerdedo-Cotobade es el primero de los 59 municipios pontevedreses en presentar su proyecto dentro de la convocatoria del II Plan Extra de la Diputación de Pontevedra. Se trata del Area Turística de A Chan, con una inversión próxima a los 840.000 euros, para lo que espera conseguir el 80% de subvención de la Diputación. Según el Concello se trata de «una actuación llamada a transformar este espacio natural en un lugar de encuentro, ocio y convivencia vecinal, siempre respetando la identidad y el carácter del territorio». El proyecto está redactado por la oficina técnica OAU, experta en obras paisajísticas «con la finalidad de que la intervención logre la mayor integración posible con el territorio».

El proyecto se centra en el área fluvial de A Chan de Carballedo. En la parte superior, próxima a la carretera PO-233, se prevé la creación de una plaza de encuentro vecinal, pavimentada en granito para mantener la continuidad estética con los elementos tradicionales del núcleo. Esta zona permitirá reforzar las conexiones existentes e incorporar nuevos senderos que respetan la topografía original del terreno.

En la parte inferior, más próxima al río, se desarrollará una amplia zona naturalizada que incluirá senderos naturales, áreas de merendero, un parque infantil, espacios biosaludables y distintas zonas arboladas con especies como ginkgos, álamos y castaños.

Además, se habilitará un espacio polivalente preparado para acoger conciertos, exposiciones y encuentros culturales. Toda la actuación fue diseñada bajo criterios de respeto ambiental e integración paisajística, reutilizando muros de piedra, conservando a arbolado existente y empleando materiales tradicionales.

El proyecto también incorpora mejoras en accesibilidad, drenaje de pluviales e instalaciones.