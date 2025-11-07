La Brilat organiza una "Jornada de Seguridad Vial" en Pontevedra
Es una cita consolidada en el calendario formativo del Ejército de Tierra
R. P.
La Base General Morillo, sede de la Brigada Galicia VII -Brilat- en Pontevedra, ha acogido durante los días 6 y 7 de noviembre, la XXV Jornada de Seguridad Vial “En Defensa de Todos”, una cita consolidada dentro del las actividades de formación del Ejército de Tierra a lo largo de 2025 en materia de prevención. El objetivo de estas jornadas es reforzar la concienciación vial entre el personal militar, poniendo el foco en lo más valioso que posee el Ejército: su gente.
El programa comenzó con una exposición a cargo de la Guardia Civil y de la Policía Local, en la que se analizaron los principales siniestros de tráfico, los factores de riesgo más comunes y la especial vulnerabilidad de algunos colectivos. Posteriormente, el Jefe de la Sección de Conducción y Seguridad Vial militar, el Teniente Coronel Tomé, ofreció una ponencia centrada en las consecuencias disciplinarias que pueden derivarse de las infracciones de tráfico cometidas por personal de las Fuerzas Armadas.
Uno de los momentos más emotivos llegó con los testimonios de Maripaz, representante de la Asociación Española para el Estudio de la Lesión Medular (Aesleme), y Aitor, agente de la Policía Local de Valladolid que sufrió un siniestro cuando entrenaba en bicicleta. Ambos relataron cómo un solo error —un móvil al volante, una distracción mínima— puede cambiar una vida para siempre.
Tras ello, los participantes tuvieron la oportunidad de subirse al simulador de vuelco de la Empresa de Transporte y Movilidad, una experiencia que reproduce las sensaciones reales de un accidente a baja velocidad y enseña la correcta colocación del cinturón de seguridad. Además, pudieron experimentar los efectos del alcohol y las drogas con gafas de simulación y recibir consejos sobre la elección y el mantenimiento de los neumáticos.
La jornada concluyó con un repaso de las últimas novedades legislativas en materia de tráfico, seguido del acto de clausura.
Estas jornadas son un reflejo del compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad vial, dentro y fuera del ámbito castrense. La prevención, la formación y la conciencia del riesgo siguen siendo las mejores armas en defensa de la vida.
