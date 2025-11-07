El Bono Comercio reactiva las ventas

Una nueva edición de los Bonos Activa Comercio se puso en marcha el pasado miércoles 5, logrando movilizar más de 620.000 euros en tan solo dos horas mediante las ventas de usuarios que poseían el descuento. Cada código ofrece un hasta un máximo de 30 euros, que se aplican en función del importe de la compra, para gastar en los establecimientos adheridos.

Hasta ayer, la ciudad de Pontevedra registró un total de 287 comercios que participan en esta última campaña de Activa Comercio impulsada por la Xunta de Galicia, seguida de Marín, con 79 locales inscritos, y Sanxenxo, con 77.

Una trabajadora de la Librería Clip realizando el descuento. / Rafa Vázquez

Según indican la mayoría de los comercios consultados por FARO, llevan adheridos a esta iniciativa «prácticamente desde el principio», pues todos coinciden en que los bonos provocan un aumento significativo en las ventas y que la gran mayoría de los clientes lo utilizan. Por ello, estos descuentos suponen un gran impacto económico en los establecimientos locales. «Acercan al consumidor el pequeño comercio. Cada vez se compra más a través de internet o de plataformas, entonces es favorecer que la gente se acerque a la tienda por tener un estímulo a la hora de comprar», apunta Rafael Hermida, propietario de las tiendas de Joyería Hermida.

De esta forma, «se le da más publicidad al comercio local porque gracias a empresas como Inditex se está perdiendo», señala Dolores Castro, trabajadora de la tienda de ropa Liberatta Shop.

La iniciativa también permite atraer a nuevos clientes, pues la publicación de los establecimientos adheridos les otorga más visibilidad y provoca que acudan más clientes a esos locales.

Los clientes aprovechan para hacer las compras navideñas

La Navidad está ya a la vuelta de la esquina, por lo que mucha gente aprovecha los descuentos que ofrecen los Bonos Activa Comercio para comenzar a hacer las compras navideñas. Sin duda, estos códigos Qr provocan que se reactiven las ventas. Esto adquiere gran importancia debido a que normalmente noviembre es un mes en el que desciende la demanda de los bienes y servicios. «Tenemos más clientela de lo habitual, sobre todo en estas fechas, porque después de ‘la vuelta al cole’ hasta que llegan las navidades se nota una bajada de clientes, y gracias a esto notamos un repunte», comenta Carlos Alves, empleado de la Librería Clip.Por su parte, Dolores Castro, trabajadora de la tienda de ropa Liberatta Shop, subraya estas palabras: «Con el Bono Comercio se activan las ventas. La gente compra bastante más, sobre todo ahora en la época de noviembre, que se vende muy poquito. De repente, vuelves a recuperar las compras, viene la gente y ‘se mueve’ la tienda». En definitiva, se trata de un beneficio «tanto para el comerciante como para el público». «Si estos días no hubiese el Bono Activa Comercio, no se vería a tanta gente yendo a comprar, porque esperarían a un Black Friday, a un Ciber Monday o a días de rebajas. Con el bono se incentiva a la gente a hacer compras al disponer de esos descuentos, y cuanto más grande sea la compra, más te beneficias del descuento en sí», añade Alves. No obstante, pese a hacer aumentar las ventas en todos los establecimientos adheridos, este incremento es más notorio en aquellos que venden productos de consumo diario o más económicos. «Es cierto que nos funciona más en la tienda que tenemos en Daniel de la Sota, que son artículos más económicos y los descuentos afectan más. No es lo mismo una pieza de 50 euros que una de 5.000» confiesa el propietario de la Joyería Hermida. Las personas interesadas pueden seguir descargando los vales desde la web www.bonosactivacomercio.gal, pues la Xunta no limita un número de bonos, sino que dejarán de ser válidos una vez se alcancen los 2,5 millones destinados a estos descuentos.