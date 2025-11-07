Besteiro reprocha a la Xunta que «externalice los servicios sociales»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusó ayer al presidente de la Xunta de tratar a los servicios sociales «como un problema que se externaliza» en lugar de hacer de ellos una «política pública central». Así lo dijo durante una reunión con colectivos sociosanitarios de Pontevedra. El responsable socialista puso como ejemplo de esta «externalización» el caso de las residencias construidas por la Fundación Amancio Ortega, que cedió a la Xunta para que la gestión final «pase a ser privada o confesional».

Besteiro afeó al gobierno gallego que «ceda funciones estructurales de las políticas públicas a entidades privadas o fundaciones y quien está pagando los salarios de estos servicios no es la Xunta, sino que son las entidades sociales a crédito». Aludió así a que actualmente hay 88 organizaciones haciéndose cargo de la gestión de 5.188 plazas de atención a la discapacidad concertadas, «obligadas a abrir líneas de crédito para sobrevivir porque la Xunta no regulariza el incremento en el concierto social»

El líder de los socialistas gallegos advirtió que «hoy en Galicia los servicios sociales no son la respuesta al envejecimiento y a la dependencia, sino que son el problema por la falta de gestión por parte del gobierno gallego». Criticó la «crisis abierta en la gestión de la dependencia que deriva en retrasos inasumibles para los usuarios, saturación del servicio y descoordinación».

Recordó que la Consellería de Política Social «lleva 16 años incumpliendo el deber legal de aprobar un Plan Estratégico de Servicios Sociales, por lo que el sistema está operando sin marco estratégico, con problemas graves en los servicios responsabilidad del gobierno gallego»

El secretario xeral del PSdeG mantuvo este encuentro antes de participar en una reunión con la militancia de las comarcas de Arousa y Pontevedra junto con el secretario xeral del PSdeG en la provincia, David Regades.