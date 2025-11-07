Axuda para modernizar unha gasolineira de Poio

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou onte a área de servizo Redarse, no concello de Poio, que foi unha das beneficiadas polas axudas da Xunta para a modernización tecnolóxica e dixital das estacións de servizo de ámbito rural. En concreto, a empresa recibiu unha achega de preto de 18.500 euros que lle permitirá adquirir e instalar un xerador enerxético que lles proporcione electricidade en caso de emerxencia.