Axuda para modernizar unha gasolineira de Poio
O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou onte a área de servizo Redarse, no concello de Poio, que foi unha das beneficiadas polas axudas da Xunta para a modernización tecnolóxica e dixital das estacións de servizo de ámbito rural. En concreto, a empresa recibiu unha achega de preto de 18.500 euros que lle permitirá adquirir e instalar un xerador enerxético que lles proporcione electricidade en caso de emerxencia.
