Aromon relanza su expedición al Toubkal tras el apagón eléctrico

Trece montañeros de la comarca de Pontevedra celebran el 35 aniversario del club Aromon partiendo este sábado para ascender a la cumbre más alta del norte africano.

La expedición pontevedresa pondrá rumbo al Jbel Toubkal, de 4.167 metros de alto, en el macizo del Atlas marroquí. Este viaje representa la segunda oportunidad para el club, después de que la original se viese obligada a ser cancelada el pasado abril debido al apagón eléctrico, que paralizó la logística de transporte en España y Portugal. A pesar de que los deportistas no pudieron iniciar su viaje, el club optó por reajustar las fechas y enviar un nuevo equipo para «saldar la deuda pendiente con la montaña».

El grupo lo conforman participantes procedentes de diversos concellos de la comarca como Pontevedra, Marín, Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa o Bueu.

La ascensión se centrará en «la aclimatación a la altitud y en la resistencia al frío extremo, ya que las alteraciones climáticas provocaron la ausencia de nieve en el Toubkal en estas fechas», adelantan. Por ello, la marcha no empleará material de progresión en hielo como piolets o crampones. El objetivo principal es «la cumbre e intentar la ascensión a otros cuatromiles del macizo», como el Toubkal Oeste, de 4.030 metros de alto.