Abre la inscripción en una nueva edición del Club de Debate Alingua

El Club de Debate Alingua abre un nuevo plazo de inscripción, buscando el alumnado de secundaria y bachillero más hábil con las palabras. El periodo de inscripción de los equipos estará abierto hasta el próximo día 27 y en enero se celebrará las sesiones formativas, que darán paso al mes siguiente a las fases previas.

