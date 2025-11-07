25N en Poio: «Nuevas masculinidades»

El Concello de Poio pone en marcha su programación de actividades a lo largo del mes de noviembre con el objetivo de prevenir, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía frente a las violencias machistas. La campaña de este año, bajo el lema «Construíndo o home do futuro. 25N novas masculinidades», pone el foco en la juventud y en la educación en igualdad como herramientas fundamentales para combatir la violencia de género.

El alcalde, Ángel Moldes, la concejala de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, y la directora del CIM, Raquel Morales, presentaron ayer una campaña enfocada especialmente en transformar las relaciones de género desde la juventud, basándolas en el respeto, en la empatía y en la igualdad. La campaña incluye más de una decena de actividades por la igualdad y contra la violencia de género para llevar este mensaje a las calles, a la escuela y a las redes sociales.

Según explicó Moldes, «no se puede combatir la violencia de género sin educar en igualdad. Queremos una juventud formada, crítica y con voz, capaz de identificar las desigualdades y de rechazar cualquier forma de maltrato». En esta línea, añadió que «la sociedad evoluciona, pero muchos modelos culturales y mediáticos siguen transmitiendo estereotipos que sustentan la violencia. Debemos cambiar esas bases si queremos un futuro más justo».

Es una idea que reforzó también Raquel Morales, al recordar que «en la etapa de la adolescencia el alumnado comienza a consolidar su identidad personal y social y en este proceso las construcciones de género juegan un papel central». Así, indicó que «cuestionando los modelos tradicionales y hegemónicos, basados en la dominación, violencia y rigidez de roles de género, podemos conseguir un cambio cultural que fomente la corresponsabilidad en el hogar, la expresión emocional sin tabúes y la erradicación de la violencia de género. No se busca imponer un modelo único de ser hombre, sino cuestionar las actitudes y comportamientos que perpetúan desigualdades y violencia».

Por su parte, Natividad Torres destacó la necesidad de un cambio profundo en los roles tradicionales, reivindicando «una igualdad real y viva, frente a unas tecnologías frías y la una inteligencia artificial que puede imitar mucho, pero nunca igualará la combinación de cerebro y corazón».

El programa incluye un taller práctico dirigido al alumnado de 2º de la ESO del IES de Poio, con trabajos sobre casos reales y aplicaciones de inteligencia artificial vinculadas a la detección y prevención de la violencia de género. Otro taller en el mismo instituto, para 4º de la ESO, invita a reflexionar sobre la construcción de la identidad de género y fomentar noticias narrativas más libres e igualitarias.

Habrá cuentacuentos sobre prevención de la violencia y ciberseguridad para el alumnado de primaria sobre la prevención de la violencia y el uso responsable de las redes sociales.

Para el alumnado de 3º de la ESO del IES de Poio, habrá un taller que busca fomentar el espíritu crítico frente a la influencia de las redes sociales y de las figuras mediáticas en la adolescencia, mientras que la Confederación Estatal de Mayores Activos organiza un curso dirigido a personas mayores de 60 años.

Se ofrecen también actividades de autoprotección y defensa personal para mujeres y el 23 de noviembre se celebra la «Andaina Violeta”. Se trata de una marcha simbólica y participativa que saldrá a las 10.00 horas de la Praza da Chousa de Combarro hasta Campelo, donde se leerá el manifiesto elaborado por las asociaciones del Consello Municipal da Muller y se proyectará un vídeo documental con las experiencias de los talleres previos. Las inscripciones para participar se realizarán a través del correo igualdade@concellopoio.org, y las 300 primeras personas recibirán un regalo conmemorativo.

La exposición «Expressarte: 15 visións» es una muestra artística de la Secretaría Xeral de Igualdade y la Femp, compuesta por fotografías de 15 mujeres víctimas de violencia de género, reinterpretando obras emblemáticas de la historia del arte desde una perspectiva de género. La exposición podrá visitarse en el IES de Poio de 24 de noviembre a 16 de diciembre . El acto institucional del 25N será ese día a las 12.00 horas ante la Casa Consistorial, con la lectura del manifiesto.