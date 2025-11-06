El último edificio de 48 pisos públicos en Valdecorvos estará en obras en 2026

La Xunta ya tiene en marcha su tercer y último proyecto, al agotarse ya el suelo disponible, de viviendas públicas en Valdecorvos, con una promoción de 48 pisos cuyas obras están desde ayer en licitación por 7,6 millones de euros. Se suma a las 74 ya en ejecución y que se entregarán el próximo año, y a un edificio con 56 hogares cuya adjudicación de obras está próxima.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, dio este jueves cuenta de la licitación de esta tercera actuación, que ya recoge la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. El plazo de presentación de ofertas finalizará el próximo 22 de diciembre.

Este nuevo edificio en el barrio de Valdecorvos constará de seis plantas, garaje y varios locales comerciales. Allegue avanzó que la Xunta también adjudicará antes de que finalice este año las obras para el segundo bloque de 56 nuevos inmuebles, licitado por 9,4 millones.

Destacó que en el próximo año comenzarán las obras de estos nuevos bloques, al tiempo que se prevén entregar las 74 viviendas públicas, cuyos trabajos comenzaron el verano pasado. De este modo, el barrio contará con 236 nuevas viviendas, a las que se suman las 53 en Tafisa y las 11 de As Devesas. La conselleira recordó que su departamento tiene así en marcha una inversión de 60 millones de euros destinado a la construcción de nuevas viviendas públicas en Pontevedra y concretó que un total de 28,19 están consignados para 2026.

Además recordó que está también en fase de diseño el desarrollo de suelo residencial entre O Marco y San Mauro que habilitará terrenos para otras 2.000 viviendas por parte de promotores y cooperativistas. Dijo que ya se ha enviado a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental el proyecto para iniciar el procedimiento ambiental que permita continuar con su tramitación administrativa.

Por otra parte, Allegue señaló que la Xunta activará el próximo 1 de enero nuevas medidas que posibilitarán sumar más viviendas. Apuntó que «ojalá el próximo año se puedan ver más proyectos de nueva vivienda en los suelos dotacionales que hoy están en estado de abandono o desuso, lo que permitirá incrementar la oferta de alojamientos y revitalizar zonas degradadas en la ciudad». Destacó que se incrementará la edificabilidad en un 20% siempre que la promoción dedique al menos el 60% la vivienda protegida. Remarcó que los concellos también podrán promover y desarrollar Proyectos de Interés Autonómico para la creación de suelo destinado al menos en un 80% a la construcción de vivienda protegida. Subrayó además que los Presupuestos de la Xunta para 2026 incrementan la dotación de las ayudas a promotores y cooperativistas, triplicando la cuantía al pasar de cinco a cerca de quince millones de euros.

Futuro convenio para extender el plan residencial a Ponte Caldelas

La conselleira pontevedresa aprovechó para mantener dos encuentros de trabajo con los alcaldes de Cuntis, Manuel Campos, y de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. En este último caso, el propio Díaz señaló que «antes de que finalice el año firmaremos un convenio con la consellería para impulsar la promoción de vivienda pública» en ese municipio. En un comunicado, la consellería solo dice que «presta apoyo a los concellos para ejecutar actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a reforzar la competitividad económica de la zona». Sobre Cuntis apunta que se abordaron «actuaciones en materia de infraestructuras», en concreto la mejora de la PO-220 y la PO-226. También se analizó la rehabilitación de cuatro antiguas casas de maestros para convertirlas en viviendas públicas.