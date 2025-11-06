Los ríos de Marín quedan libres de maleza ante las fuertes lluvias
H. D.
El plan integral de limpieza y conservación de los ríos de Marín finalizó la pasada semana. «Algo fundamental antes de la llegada de las lluvias fuertes, para garantizar que los lechos de los ríos y sus laterales tengan la menor maleza posible y no se produzcan inundaciones», explican desde el Concello.
Los trabajos consisten en el triturado de maleza y la retirada y traslado a la escombrera de los troncos de gran tamaño que no se puedan triturar, además de plásticos y otros objetos que supongan un riesgo para la salud de los ríos.
Las zonas operadas fueron los ríos de A Grela y de A Laxe, junto al Lameira, Castiñeiras, Casás y Lapamán.
Desde la entidad municipal informan de que el personal encargado cuenta «con formación específica en gestión y aprovechamiento de espacios fluviales y piscícolas, con el fin de asegurar una intervención respetuosa con el medio».
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- La pleamar corta un tramo de la autovía de Marín e inunda el muelle de Pontevedra
- Unos marineros recuperan el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar ante la playa de Loira
- El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- El fallecido en aguas de Loira es un vecino de Moledo de 68 años al que su familia echó en falta
- La Navidad, cada vez más adelantada
- Huelga hoy en el sector de la construcción