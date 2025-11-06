Los ríos de Marín quedan libres de maleza ante las fuertes lluvias

El plan integral de limpieza y conservación de los ríos de Marín finalizó la pasada semana. «Algo fundamental antes de la llegada de las lluvias fuertes, para garantizar que los lechos de los ríos y sus laterales tengan la menor maleza posible y no se produzcan inundaciones», explican desde el Concello.

Los trabajos consisten en el triturado de maleza y la retirada y traslado a la escombrera de los troncos de gran tamaño que no se puedan triturar, además de plásticos y otros objetos que supongan un riesgo para la salud de los ríos.

Las zonas operadas fueron los ríos de A Grela y de A Laxe, junto al Lameira, Castiñeiras, Casás y Lapamán.

Desde la entidad municipal informan de que el personal encargado cuenta «con formación específica en gestión y aprovechamiento de espacios fluviales y piscícolas, con el fin de asegurar una intervención respetuosa con el medio».