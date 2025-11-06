Presentan un recetario tradicional con 21 platos
Incluye comidas de los 8 concellos de la comarca
Hugo de Dios
Pontevedra
El Concello de Pontevedra expone una publicación con una selección de 21 platos de carne, pescado, legumbres y verduras. Además, ofrecen una decena de sobremesas ligadas directamente con las fiestas y romerías tradicionales de los ocho municipios que conforman la comarca.
«Reflejan la esencia de una cocina que une la tradición con la creatividad», expresan desde la organización. Algunos platos son las almejas a la marinera o el caldo de Mourente, entre otros.
